Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı...
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Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:58 Kaynak: AA
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat
'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye
'deki gelişmeler ele alındı.
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