Son Dakika Haberleri: Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı...
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Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı...

1 saat önce

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı..., System.String[]
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Suriye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:58 Kaynak: AA
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