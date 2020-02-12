Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması... - Son Dakika

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Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması...
6 saat önce
Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.
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