Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması... - Son Dakika

Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması...

6 saat önce

Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması..., System.String[]

Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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