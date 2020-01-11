Son Dakika › Güncel › Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan... - Son Dakika
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan...
6 saat önce
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Son Dakika Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız