Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan... - Son Dakika

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan...

6 saat önce

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan..., System.String[]

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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