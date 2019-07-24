Son Dakika Haberleri: Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.
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Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.

1 saat önce

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı., System.String[]
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.
Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:56 Kaynak: AA
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