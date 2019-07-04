Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok"
48 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:30 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı Kabine
Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
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