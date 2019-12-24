Kalın: "(Kanal İstanbul ) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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