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Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir.
6 saat önce
Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük."
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