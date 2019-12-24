Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: '(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. - Son Dakika

Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir.

6 saat önce

Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir.

Kalın:

Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük."

İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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