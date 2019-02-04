Kalın: "Kim Tarafından Gelirse Gelsin Özellikle Doğu Akdeniz'de Bir Oldubittiye Türkiye'nin Göz...
1 saat önce
Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."
Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz
'de bir oldubittiye Türkiye
'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: AA
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