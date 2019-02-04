Son Dakika Haberleri: Kalın: "Kim Tarafından Gelirse Gelsin Özellikle Doğu Akdeniz'de Bir Oldubittiye Türkiye'nin Göz...

Kalın: "Kim Tarafından Gelirse Gelsin Özellikle Doğu Akdeniz'de Bir Oldubittiye Türkiye'nin Göz...

1 saat önce

Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."

Kalın:
Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: AA

Türkiye, Doğu Akdeniz, Güncel
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