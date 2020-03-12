Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan... - Son Dakika

Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs...

Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

(3)

Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
02:46 ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu
02:42 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
02:34 ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning'e bir kez daha beraat
02:26 New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...
02:25 Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:49:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]