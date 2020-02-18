Kalın: "Koronavirüsü ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Koronavirüsü ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldık' - Son Dakika

Kalın: "Koronavirüsü ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldık"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kalın: Koronavirüsü ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:47 Kaynak: AA
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