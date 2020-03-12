Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah... - Son Dakika

Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah...

7 saat önce

Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

Kalın:

Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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