Kalın: "Kürtler de Dahil Olmak Üzere Suriye'de Hiçbir Sivilin Canı ve Malının Zarar Görmemesi İçin...
1 saat önce
Kalın: "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek"
Kalın: "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye
'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye
üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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