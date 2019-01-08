Son Dakika Haberleri: Kalın: "Kürtler de Dahil Olmak Üzere Suriye'de Hiçbir Sivilin Canı ve Malının Zarar Görmemesi İçin...

Kalın: "Kürtler de Dahil Olmak Üzere Suriye'de Hiçbir Sivilin Canı ve Malının Zarar Görmemesi İçin...

1 saat önce

Kalın: "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek"

Kalın:
Kalın: "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Politika
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