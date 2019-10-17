Son Dakika Haberleri: Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu...
Son Dakika Politika Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu...

Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu...

12 dakika önce

Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu..., System.String[]

Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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