Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu...
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Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.
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