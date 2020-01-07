Kalın: "(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: '(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan... - Son Dakika

Kalın: "(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan...

6 saat önce

Kalın: "(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır.

Kalın:

Kalın: "( Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır."

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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