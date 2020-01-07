Son Dakika › Politika › Kalın: '(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan... - Son Dakika
Kalın: "(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan...
6 saat önce
Kalın: "(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:28 Kaynak: AA
Kalın: "( Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır."
Son Dakika İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor