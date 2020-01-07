Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması' - Son Dakika

Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kalın: Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:47 Kaynak: AA
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