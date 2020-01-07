Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Kalın: 'Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması' - Son Dakika
Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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8.01.2020 02:19:47. #1.12#
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