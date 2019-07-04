Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi...
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Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi...

38 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "( Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor."
Kalın: (Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:30 Kaynak: AA
İbrahim Kalın, Kabine, Libya, Güncel
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