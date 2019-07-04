Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi...
38 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:30 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı Kabine
Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "( Libya
'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor."
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