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Kalın: "(Libya tezkeresi) Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları...
6 saat önce
Kalın: "(Libya tezkeresi) Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:52 Kaynak: AA
Kalın: " (Libya tezkeresi) Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz."
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