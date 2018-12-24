Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri) Bunun Mizahla İfade...

Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri) Bunun Mizahla İfade...

1 saat önce

Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil."

Kalın:
Kalın: " (Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:19 Kaynak: AA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Politika
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