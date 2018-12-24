Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri) Bunun Mizahla İfade...
1 saat önce
Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil."
Kalın: " (Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:19 Kaynak: AA
Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın Mahkeme Öncesi Fotoğrafı Çok Konuşuldu
Cumhurbaşkanlığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: Hoş Görülemez
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Şeyma Subaşı, Amuda Kalkarak Bikiniyle Poz Verdi