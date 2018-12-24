Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri) Bu Tür Sözleri Sarf Eden...
1 saat önce
Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar.
Kalın: " (Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:21 Kaynak: AA
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