Kalın - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri
1 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (10)
Kalın: " (Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil."
Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:39 Kaynak: AA
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