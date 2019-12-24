Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam... - Son Dakika

Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam...

6 saat önce

Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır.

Kalın:

Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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