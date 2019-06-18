Son Dakika Haberleri: Kalın: (Muhammed Mursi'nin vefatı) Eninde sonunda zalimler değil haklı olanlar kazanacak"
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Kalın: (Muhammed Mursi'nin vefatı) Eninde sonunda zalimler değil haklı olanlar kazanacak"

2 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kalın: (Muhammed Mursi'nin vefatı) Eninde sonunda zalimler değil haklı olanlar kazanacak
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:16 Kaynak: AA
İbrahim Kalın, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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