Kalın: "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının... - Son Dakika

Kalın: "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının...

25 dakika önce

Kalın: "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor.

Kalın:

Kalın: "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor."

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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