Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma...
Son Dakika Politika Kalın: '(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma...

Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma...

6 saat önce

Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor.

Kalın:

Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor."

Birleşmiş Milletler, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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