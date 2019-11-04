Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma...
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Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor."
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