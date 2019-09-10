Son Dakika Haberleri: Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına müsaade...
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Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına müsaade...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)

İbrahim Kalın: " Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz."

Kalın: Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına müsaade...

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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