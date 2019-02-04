Kalın: "(Münbiç Yol Haritası) Amerikalılarla Konuştuğumuz Şekilde Yol Haritasının Hayata...
1 saat önce
Kalın: "(Münbiç yol haritası) Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla da mutabık kaldık.
Kalın: " (Münbiç
yol haritası) Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla da mutabık kaldık."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:41 Kaynak: AA
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