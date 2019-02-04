Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Münbiç Yol Haritası) Amerikalılarla Konuştuğumuz Şekilde Yol Haritasının Hayata...

Kalın: "(Münbiç Yol Haritası) Amerikalılarla Konuştuğumuz Şekilde Yol Haritasının Hayata...

1 saat önce

Kalın: "(Münbiç yol haritası) Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla da mutabık kaldık.

Kalın:
Kalın: " (Münbiç yol haritası) Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla da mutabık kaldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Münbiç, Politika
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