Son Dakika Haberleri: Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz.
Son Dakika Güncel Kalın: 'Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz.

Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz.

6 saat önce

Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz.

Kalın:

Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun ister Avrupa Birliği olsun ister başka ülkeler olsun. PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemli."

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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