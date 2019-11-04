Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz.
6 saat önce
Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:32 Kaynak: AA
Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun ister Avrupa Birliği olsun ister başka ülkeler olsun. PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemli."
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