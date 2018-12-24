Kalın: "Netenyahu'nun Gizli Bir PKK Sempatizanlığı mı Var?
50 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)
Kalın: "(Doğu Akdeniz
) Uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili durumları yaratılmasına bugüne kadar müsade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:54 Kaynak: AA
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