Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin... - Son Dakika

Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin...

6 saat önce

Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin..., System.String[]

Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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