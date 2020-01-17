Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin... - Son Dakika

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Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin...
6 saat önce
Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
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