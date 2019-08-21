Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz.
1 saat önce
Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:20 Kaynak: AA
Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır."
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