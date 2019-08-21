Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz.
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Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:38 Kaynak: AA
Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak
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