Son Dakika Haberleri: Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz.
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Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz.

37 dakika önce

Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz.

Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz., System.String[]

Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:38 Kaynak: AA
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