Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat 'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak

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Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı