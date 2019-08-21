Son Dakika Haberleri: Kalın: (Orman yangınları) "Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır.
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Kalın: (Orman yangınları) "Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır.

57 dakika önce

Kalın: (Orman yangınları) "Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır.

Kalın: (Orman yangınları)

Kalın: (Orman yangınları) "Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:20 Kaynak: AA
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