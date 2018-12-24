Kalın: "Patriotların Alınmasına Biz Kapıları Kapatmış Değiliz. Türkiye Olarak Bunu...
1 saat önce
Kalın: "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli"
Kalın: "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye
olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli"
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:13 Kaynak: AA
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