Son Dakika Haberleri: Kalın: "Patriotların Alınmasına Biz Kapıları Kapatmış Değiliz. Türkiye Olarak Bunu...

Kalın: "Patriotların Alınmasına Biz Kapıları Kapatmış Değiliz. Türkiye Olarak Bunu...

1 saat önce

Kalın: "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli"

Kalın:
Kalın: "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:13 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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