Son Dakika Haberleri: Kalın: "Patriotların Alınmasına Biz Kapıları Kapatmış Değiliz"

Kalın: "Patriotların Alınmasına Biz Kapıları Kapatmış Değiliz"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (7)

Kalın: "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:07 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Politika
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