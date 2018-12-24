Son Dakika Haberleri: Kalın: "Piyasalarda Belli Bir Sakinleşmenin ve Olumlu Manada Bir Hareketliliğin Başladığını...

Kalın: "Piyasalarda Belli Bir Sakinleşmenin ve Olumlu Manada Bir Hareketliliğin Başladığını...

33 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır. İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsunlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:11 Kaynak: AA

İdlib, İbrahim Kalın, Güncel
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