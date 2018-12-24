Son Dakika Haberleri: Kalın: Piyasalarda hareketlilik başladı

Kalın: Piyasalarda hareketlilik başladı

12 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.

Kalın: Piyasalarda hareketlilik başladı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:53 

Ekonomi
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