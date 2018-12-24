Kalın: Piyasalarda hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz." dedi.

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