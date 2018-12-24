Kalın: Piyasalarda hareketlilik başladı
12 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:53
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