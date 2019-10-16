Son Dakika Haberleri: Kalın: "(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan...
Son Dakika Politika Kalın: '(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan...

Kalın: "(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan...

28 dakika önce

Kalın: "(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır.

Kalın:

Kalın: "(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır."

Türkiye, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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