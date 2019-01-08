Kalın: "(Pyd/ypg'ye Verilen Silahlar) Terör Unsurlarının Elinden Alınarak Nötralize Edilmesi Bizim...
49 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -5-
Kalın: "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:06 Kaynak: AA
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