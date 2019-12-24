Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı... - Son Dakika

Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı...

6 saat önce

Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır.

Kalın:

Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır."

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı
Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı

Son Dakika Haberleri
01:49 Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
01:42 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:38 Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
01:33 221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
01:28 İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]