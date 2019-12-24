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Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı...
6 saat önce
Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:58 Kaynak: AA
Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır."
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