Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç... - Son Dakika

Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç...

6 saat önce

Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır.

Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç..., System.String[]

Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik."

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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