Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç... - Son Dakika

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Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç...
6 saat önce
Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:48 Kaynak: AA
Kalın: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik."
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