Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır."