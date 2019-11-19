Son Dakika Haberleri: Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil"
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Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır."

Kalın: S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:45 Kaynak: AA
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