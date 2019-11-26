Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını belirterek, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor. S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek." dedi.