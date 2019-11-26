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Kalın: "S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını belirterek, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını belirterek, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor. S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek." dedi.
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