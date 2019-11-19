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Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma...
6 saat önce
Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."
İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı