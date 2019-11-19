Son Dakika Haberleri: Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma...
Son Dakika Güncel Kalın: '(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma... - Son Dakika

Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma...

6 saat önce

Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."

Kalın:

Kalın: "(S-400) Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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