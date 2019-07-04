Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike...

Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir.

Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir."

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