Son Dakika Haberleri: Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike...
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Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike...

28 dakika önce

Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir.

Kalın:
Kalın: "(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:25 Kaynak: AA
Politika
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