Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava...
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Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar.
Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:27 Kaynak: AA
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