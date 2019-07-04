Son Dakika Haberleri: Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava...
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Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava...

6 dakika önce

Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar.

Kalın:
Kalın: "(S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:27 Kaynak: AA
Politika
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