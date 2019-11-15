Son Dakika Haberleri: Kalın: S-400 ve F-35 için ABD ile ortak mekanizma çalışmalara başladı
Son Dakika Dünya Kalın: S-400 ve F-35 için ABD ile ortak mekanizma çalışmalara başladı - Son Dakika Dünya

Kalın: S-400 ve F-35 için ABD ile ortak mekanizma çalışmalara başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'ler ile F-35'ler konusunda ABD ile ortak mekanizmanın bugün çalışmalara başladığını söyledi.

Kalın: S-400 ve F-35 için ABD ile ortak mekanizma çalışmalara başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'ler ile F-35'ler konusunda ABD ile ortak mekanizmanın bugün çalışmalara başladığını söyledi.


TRT Haber kanalına konuşan İbrahim Kalın, "Beyaz Saray'da yapılan görüşmede benle O'Brien (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik.


S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibariyle çalışmalara başladı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek" dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 
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İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı
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