Kalın: "Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır" - Son Dakika
Üye Girişi

Kalın: "Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır"

31.05.2022 15:21

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı. (4)

"Ahmet Yesevilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların ve onların yolundan giden büyük alimlerin... öncülüğünde çok hızlı bir şekilde bu yıkım dönemini sona erdirmişlerdir"

"1300'lü yıllara geldiğiniz zaman, sanki Haçlı Seferleri hiç olmamış gibi, Moğol istilası hiç olmamış gibi İslam dünyasının tekrar kültürde, sanatta, mimaride ve diğer alanlarda muazzam bir enerji ile yoluna devam ettiğini görürsünüz"

"Orada Moğol'un silahını, Haçlı'nın seferini alt eden, arifin kalemidir, aşığın kalbidir, şairin duygusudur, filozofun düşüncesidir"

Kalın: Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır
Kalın: Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır
Kalın: Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır
Kalın: Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada Bursa'da çocukların kavgasına büyükler karıştı, yaşanan arbede kamerada Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalın: 'Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır' - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Kepçe ile sürücüyü kovalayan operatör, otomobile vurup ters çevirdi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kalın: "Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement