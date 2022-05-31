Kalın: "Milletlerin tarihinde büyük siyasi kırılmalar, büyük savaşlar yaşanır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı. (4)

"Ahmet Yesevilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların ve onların yolundan giden büyük alimlerin... öncülüğünde çok hızlı bir şekilde bu yıkım dönemini sona erdirmişlerdir"

"1300'lü yıllara geldiğiniz zaman, sanki Haçlı Seferleri hiç olmamış gibi, Moğol istilası hiç olmamış gibi İslam dünyasının tekrar kültürde, sanatta, mimaride ve diğer alanlarda muazzam bir enerji ile yoluna devam ettiğini görürsünüz"

"Orada Moğol'un silahını, Haçlı'nın seferini alt eden, arifin kalemidir, aşığın kalbidir, şairin duygusudur, filozofun düşüncesidir"