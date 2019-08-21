Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla...
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Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla...

39 dakika önce

Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz.

Kalın:

Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz."

Ankara, Rusya, Eylül, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:36 Kaynak: AA
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