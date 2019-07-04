Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur.
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Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur.

1 saat önce

Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur.

Kalın:
Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:39 Kaynak: AA
Ali Babacan, Politika
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