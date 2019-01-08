Son Dakika Haberleri: Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü Yoktu"

Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü Yoktu"

2 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -3-

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır"yle görüşme) İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Türkiye, İbrahim Kalın, Güncel
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