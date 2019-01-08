Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü Yoktu"
2 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -3-
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır"yle görüşme) İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:39 Kaynak: AA
İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı