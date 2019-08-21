Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"
6 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
(5)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz."
Trump: Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı